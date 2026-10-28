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Stan Wawrinka dévoile les meilleurs moments de sa carrière, et un nom revient avec insistance

Par
Thomas S
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Alors que Stan Wawrinka a offi­ciel­le­ment mis fin à son immense carrière suite à sa défaite contre Jiri Lehecka au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, nos confrères de TNT Sports ont notam­ment tenu à l’in­ter­roger sur certains des meilleurs moments de sa carrière.

Et concer­nant son tournoi préféré, son plus beau titre, son plus beau match, le Suisse a à chaque fois cité le tournoi de Roland‐Garros, lieu de sa fameuse victoire en 2015 face à Novak Djokovic en finale. 

Un endroit qui restera à jamais dans la mémoire de « Stan The Man ». 

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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