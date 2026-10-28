Alors que Stan Wawrinka a officiellement mis fin à son immense carrière suite à sa défaite contre Jiri Lehecka au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, nos confrères de TNT Sports ont notamment tenu à l’interroger sur certains des meilleurs moments de sa carrière.
Et concernant son tournoi préféré, son plus beau titre, son plus beau match, le Suisse a à chaque fois cité le tournoi de Roland‐Garros, lieu de sa fameuse victoire en 2015 face à Novak Djokovic en finale.
Un endroit qui restera à jamais dans la mémoire de « Stan The Man ».
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 14:14