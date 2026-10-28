Alors que Stan Wawrinka a offi­ciel­le­ment mis fin à son immense carrière suite à sa défaite contre Jiri Lehecka au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, nos confrères de TNT Sports ont notam­ment tenu à l’in­ter­roger sur certains des meilleurs moments de sa carrière.

Et concer­nant son tournoi préféré, son plus beau titre, son plus beau match, le Suisse a à chaque fois cité le tournoi de Roland‐Garros, lieu de sa fameuse victoire en 2015 face à Novak Djokovic en finale.

Stan Wawrinka looks back on a career to remember 🫶 pic.twitter.com/vB6j6w5xDu — TNT Sports (@tntsports) October 28, 2026

Un endroit qui restera à jamais dans la mémoire de « Stan The Man ».