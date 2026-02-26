Vainqueur de trois titres du Grand Chelem dans l’ère du Big 3, avec des victoires en finale contre Novak Djokovic (Roland‐Garros 2015 et US Open 2016) et Rafael Nadal (Open Australie 2014), Stan Wawrinka a réussi là où plein d’autres ont échoué.

Alors qu’il dispute en 2026 la dernière saison de sa carrière, le Suisse a bien voulu revenir sur la combi­naison qui lui avait permis de déployer son meilleur tennis face aux meilleurs joueurs de tous les temps. Et cela a l’air plus facile à dire qu’à faire.

« C’est ce qui fait la beauté du tennis : il comporte de nombreux aspects. C’est comme un grand puzzle. Il faut mettre chaque pièce à sa place — condi­tion physique, tennis, aspect mental — et il faut aussi être au bon endroit au bon moment. Il m’a fallu beau­coup de travail et d’énergie pour progresser et me trouver en tant que joueur. Pour moi, il était impor­tant de travailler sur moi‐même, sur mon mental, sur ma façon d’en­trer sur le court avec confiance, prêt à battre les meilleurs du monde. Il m’a fallu des années pour y arriver. Je suis vrai­ment heureux de ce que j’ai accompli », a déclaré Stan Wawrinka en confé­rence de presse sur l’ATP 500 de Dubaï.