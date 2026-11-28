Alors que Carlos Alcaraz vient de livrer une véri­table démons­tra­tion face à Arthur Fery et de quali­fier l’Espagne pour la finale de la Coupe Davis, le monde du tennis est en admi­ra­tion devant le talent et la confiance du récent vain­queur du Masters.

Quasiment intou­chable depuis son retour à la compé­ti­tion en août dernier à l’oc­ca­sion de l’US Open (26 victoires pour 2 défaites dont 4 titres), l’Espagnol a reçu les éloges du nouveau retraité, Stan Wawrinka, présent à Bologne où il a assisté à la rencontre de Carlitos.

Stan Wawrinka on Carlos Alcaraz : « If you love tennis, you can only love what he’s doing on the court. » pic.twitter.com/ivJOumY05b — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) November 28, 2026

« Si vous aimez le tennis, vous ne pouvez qu’aimer ce qu’il fait sur le court », a déclaré le triple vain­queur en Grand Chelem au sujet de Carlos Alcaraz, sans conteste le meilleur joueur du monde actuellement.