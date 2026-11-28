Alors que Carlos Alcaraz vient de livrer une véritable démonstration face à Arthur Fery et de qualifier l’Espagne pour la finale de la Coupe Davis, le monde du tennis est en admiration devant le talent et la confiance du récent vainqueur du Masters.
Quasiment intouchable depuis son retour à la compétition en août dernier à l’occasion de l’US Open (26 victoires pour 2 défaites dont 4 titres), l’Espagnol a reçu les éloges du nouveau retraité, Stan Wawrinka, présent à Bologne où il a assisté à la rencontre de Carlitos.
« Si vous aimez le tennis, vous ne pouvez qu’aimer ce qu’il fait sur le court », a déclaré le triple vainqueur en Grand Chelem au sujet de Carlos Alcaraz, sans conteste le meilleur joueur du monde actuellement.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.