Malgré ses 40 ans bien tassés et un physique qui coince de plus en plus, Stan Wawrinka continue de se régaler sur le circuit secondaire.

Engagé cette semaine sur le Challenger de Rennes, le Suisse s’est qualifié pour les quarts de finale grâce notam­ment à un geste de toute beauté : un formi­dable tweener gagnant.

Stan The Man est éternel !