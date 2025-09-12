AccueilVidéosStan Wawrinka est vraiment éternel !
Stan Wawrinka est vrai­ment éternel !

Thomas S
Par Thomas S

Malgré ses 40 ans bien tassés et un physique qui coince de plus en plus, Stan Wawrinka continue de se régaler sur le circuit secondaire. 

Engagé cette semaine sur le Challenger de Rennes, le Suisse s’est qualifié pour les quarts de finale grâce notam­ment à un geste de toute beauté : un formi­dable tweener gagnant. 

Stan The Man est éternel ! 

Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 16:46

