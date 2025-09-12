Malgré ses 40 ans bien tassés et un physique qui coince de plus en plus, Stan Wawrinka continue de se régaler sur le circuit secondaire.
Engagé cette semaine sur le Challenger de Rennes, le Suisse s’est qualifié pour les quarts de finale grâce notamment à un geste de toute beauté : un formidable tweener gagnant.
Stanimal TWEENER 🤯— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) September 11, 2025
That’s right, @stanwawrinka with the Swiss sorcery !#ATPChallenger | @OpenBlotRennes pic.twitter.com/UT8Hl7tK8x
Stan The Man est éternel !
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 16:46