Stanislas Wawrinka, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a décidé de commencer la tournée européenne sur terre battue à Naples, où se tient un Challenger.
Le triple lauréat en Grand Chelem en a profité pour donner une interview Spazio Tennis et faire part de l’un de ses derniers souhaits avant de mettre un terme à sa carrière.
« Pour être honnête, j’aimerais bien affronter Carlos. J’ai joué plusieurs fois contre Jannik, donc j’aimerais vivre une expérience différente. On peut dire que c’est un petit rêve pour cette année, ce serait stimulant de me retrouver de l’autre côté du filet face à un joueur comme lui », a déclaré le Suisse, mené 4–2 dans ses face‐à‐face avec Sinner en ayant perdu leur quatre derniers duels.
A noter qu’après l’Italie, « Stan The Man » se préparera pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo (4 au 12 avril), où il a reçu une invitation de la part de l’organisation.
Publié le mardi 24 mars 2026 à 12:11