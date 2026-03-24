Stanislas Wawrinka, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a décidé de commencer la tournée euro­péenne sur terre battue à Naples, où se tient un Challenger.

Le triple lauréat en Grand Chelem en a profité pour donner une inter­view Spazio Tennis et faire part de l’un de ses derniers souhaits avant de mettre un terme à sa carrière.

« Pour être honnête, j’aimerais bien affronter Carlos. J’ai joué plusieurs fois contre Jannik, donc j’aimerais vivre une expé­rience diffé­rente. On peut dire que c’est un petit rêve pour cette année, ce serait stimu­lant de me retrouver de l’autre côté du filet face à un joueur comme lui », a déclaré le Suisse, mené 4–2 dans ses face‐à‐face avec Sinner en ayant perdu leur quatre derniers duels.

A noter qu’a­près l’Italie, « Stan The Man » se prépa­rera pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo (4 au 12 avril), où il a reçu une invi­ta­tion de la part de l’organisation.