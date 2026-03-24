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Stan Wawrinka : « Honnêtement, j’ai­me­rais bien l’af­fronter avant de prendre ma retraite »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Stanislas Wawrinka, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a décidé de commencer la tournée euro­péenne sur terre battue à Naples, où se tient un Challenger. 

Le triple lauréat en Grand Chelem en a profité pour donner une inter­view Spazio Tennis et faire part de l’un de ses derniers souhaits avant de mettre un terme à sa carrière. 

« Pour être honnête, j’aimerais bien affronter Carlos. J’ai joué plusieurs fois contre Jannik, donc j’aimerais vivre une expé­rience diffé­rente. On peut dire que c’est un petit rêve pour cette année, ce serait stimu­lant de me retrouver de l’autre côté du filet face à un joueur comme lui », a déclaré le Suisse, mené 4–2 dans ses face‐à‐face avec Sinner en ayant perdu leur quatre derniers duels. 

A noter qu’a­près l’Italie, « Stan The Man » se prépa­rera pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo (4 au 12 avril), où il a reçu une invi­ta­tion de la part de l’organisation. 

Publié le mardi 24 mars 2026 à 12:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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