Après avoir perdu contre l’Argentin Roman Andres Burruchaga au premier tour de l’ATP 250 d’Estoril (4−6, 6–4, 6–3) et ainsi disputé le dernier match de sa carrière sur terre battue, Stanislas Wawrinka va désormais se concentrer sur la tournée américaine.
L’ancien numéro 3 mondial espère pouvoir participer une dernière fois à l’US Open, où il a triomphé en 2016.
« J’ai demandé une invitation pour l’US Open. J’espère pouvoir y jouer une dernière fois. Il y a aussi un Challenger à Cancún. Si j’obtiens l’invitation pour New York, je disputerai ce Challenger pour me préparer. Je ne suis assuré d’être présent qu’aux tournois de Lyon et de Bâle. Je déciderai plus tard si je participe à d’autres tournois », a révélé le Suisse dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 10:45