Après avoir perdu contre l’Argentin Roman Andres Burruchaga au premier tour de l’ATP 250 d’Estoril (4−6, 6–4, 6–3) et ainsi disputé le dernier match de sa carrière sur terre battue, Stanislas Wawrinka va désor­mais se concen­trer sur la tournée américaine.

L’ancien numéro 3 mondial espère pouvoir parti­ciper une dernière fois à l’US Open, où il a triomphé en 2016.

« J’ai demandé une invi­ta­tion pour l’US Open. J’espère pouvoir y jouer une dernière fois. Il y a aussi un Challenger à Cancún. Si j’obtiens l’invitation pour New York, je dispu­terai ce Challenger pour me préparer. Je ne suis assuré d’être présent qu’aux tour­nois de Lyon et de Bâle. Je déci­derai plus tard si je parti­cipe à d’autres tour­nois », a révélé le Suisse dans des propos relayés par Punto de Break.