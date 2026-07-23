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Stan Wawrinka : « J’ai demandé une invi­ta­tion. J’espère pouvoir y jouer une dernière fois »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Us Open 2023 -

Après avoir perdu contre l’Argentin Roman Andres Burruchaga au premier tour de l’ATP 250 d’Estoril (4−6, 6–4, 6–3) et ainsi disputé le dernier match de sa carrière sur terre battue, Stanislas Wawrinka va désor­mais se concen­trer sur la tournée américaine. 

L’ancien numéro 3 mondial espère pouvoir parti­ciper une dernière fois à l’US Open, où il a triomphé en 2016. 

« J’ai demandé une invi­ta­tion pour l’US Open. J’espère pouvoir y jouer une dernière fois. Il y a aussi un Challenger à Cancún. Si j’obtiens l’invitation pour New York, je dispu­terai ce Challenger pour me préparer. Je ne suis assuré d’être présent qu’aux tour­nois de Lyon et de Bâle. Je déci­derai plus tard si je parti­cipe à d’autres tour­nois », a révélé le Suisse dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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