Des années 2000, jusqu’au début des années 2020, la planète tennis a connu une domi­na­tion sans partage, avec Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Il est commun d’ajouter à ces trois monstres sacrés, Andy Murray, dans ce qu’on appel le « Big Four ».

Stan Wawrinka a eu l’oc­ca­sion de tenir tête à ces joueurs pendant sa carrière. Rafael Nadal en finale de l’Open d’Australie 2014, et Novak Djokovic, deux fois pour remporter un Grand Chelem, à Roland‐Garros en 2015, et à l’US Open en 2016.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du Grand Chelem austra­lien, l’an­cien numéro trois mondial est revenu sur ce que signifie évoluer sur le court contre ces immenses cham­pions. Il estime que même à son apogée, il n’en­trait pas dans le stade avec la certi­tude de gagner.

« J’ai eu la chance d’af­fronter les meilleurs joueurs du monde, comme Roger [Federer], Novak [Djokovic], Rafa [Nadal], Andy [Murray], ce qui a toujours été l’un des défis les plus diffi­ciles à relever. J’ai perdu plus de 20 fois contre eux, comme beau­coup de joueurs, mais quand vous affrontez ces joueurs extra­or­di­naires, vous essayez toujours de vous regarder et de voir où vous pouvez vous améliorer. Je savais que même dans mon meilleur jour, il n’était pas certain que je puisse les battre, car ils sont telle­ment bons, ils ont accompli telle­ment de choses au cours de ces 15 à 20 années. Jouer contre eux a toujours été un grand défi ».