Dans un message sur les réseaux sociaux, Stan Wawrinka a offi­cia­lisé la fin de sa carrière. Comme Gaël Monfils, le Suisse dira stop fin 2026.

🎾ONE LAST PUSH🎾

Every book needs an ending📕

It’s time to write the final chapter of my career as a profes­sional tennis player 📝

2026 will be my last year on tour



P perse­ve­rance

A ambi­tion

S sacri­fice

S success

I inju­ries

O obses­sion

N never give up



D disci­pline

R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) December 19, 2025

« Chaque livre a besoin d’une fin. Il est temps d’écrire le dernier chapitre de ma carrière de joueuse de tennis profes­sion­nelle 2026 sera ma dernière année sur le circuit »

Actuellement 157ème mondial, Stan ne pourra faire un vrai tour que s’il sera invité comme ce sera le cas lors de l’ATP250 à Montpellier.

Pour les autres tour­nois du Grand Chelem, ce sera moins évident.

En revanche on peut parier sur une grande dernière en automne lors du tournoi de Bâle.