Dans un message sur les réseaux sociaux, Stan Wawrinka a offi­cia­lisé la fin de sa carrière. Comme Gaël Monfils, le Suisse dira stop fin 2026. 

« Chaque livre a besoin d’une fin. Il est temps d’écrire le dernier chapitre de ma carrière de joueuse de tennis profes­sion­nelle 2026 sera ma dernière année sur le circuit »

Actuellement 157ème mondial, Stan ne pourra faire un vrai tour que s’il sera invité comme ce sera le cas lors de l’ATP250 à Montpellier. 

Pour les autres tour­nois du Grand Chelem, ce sera moins évident. 

En revanche on peut parier sur une grande dernière en automne lors du tournoi de Bâle.

19 décembre 2025

