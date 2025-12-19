Dans un message sur les réseaux sociaux, Stan Wawrinka a officialisé la fin de sa carrière. Comme Gaël Monfils, le Suisse dira stop fin 2026.
🎾ONE LAST PUSH🎾— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) December 19, 2025
Every book needs an ending📕
It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player 📝
2026 will be my last year on tour
P perseverance
A ambition
S sacrifice
S success
I injuries
O obsession
N never give up
D discipline
R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y
« Chaque livre a besoin d’une fin. Il est temps d’écrire le dernier chapitre de ma carrière de joueuse de tennis professionnelle 2026 sera ma dernière année sur le circuit »
Actuellement 157ème mondial, Stan ne pourra faire un vrai tour que s’il sera invité comme ce sera le cas lors de l’ATP250 à Montpellier.
Pour les autres tournois du Grand Chelem, ce sera moins évident.
En revanche on peut parier sur une grande dernière en automne lors du tournoi de Bâle.
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 22:45