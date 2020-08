Dans une interview accordée à la RTS, Stanislas Wawrinka s’est confié sur le retour du tennis : « Le tennis sera le dernier sport à revenir à la normale. Auparavant, il y a eu des expositions où les choses se sont bien passées et d’autres où elles ne se sont pas passées. »

Le Suisse a également parlé de sa forme personnelle et de son programme de reprise : « En ce moment, je me sens très bien physiquement et mentalement. J’ai décidé de m’inscrire à deux tournois challenge en République tchèque afin de me mettre dans un rythme compétitif avant les grands tournois sur terre battue de Rome et de Paris. »