Tout le monde veut revoir une dernière fois Stan Wawrinka.
Alors qu’il prendra sa retraite à l’issue de cette saison 2026, le Suisse enchaînent les wild cards sur les tournois prestigieux.
Après celles obtenues pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo et le nouveau Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, le Suisse a été invité pour le mythique tournoi de Barcelone (ATP 500), qui aura lieu du 13 au 19 avril.
🚨 Wild Card Alert 🚨— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) March 26, 2026
Three‐time Grand Slam champion @stanwawrinka joins the #BCNOpenBS 2026.
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Une excellente chose pour Stan The Man ainsi que pour les fans catalans qui vont pouvoir revoir une dernière fois son fameux revers à une main.
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 13:24