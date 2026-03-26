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Stan Wawrinka, les bonnes nouvelles s’enchaînent !

Par
Thomas S
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Tout le monde veut revoir une dernière fois Stan Wawrinka. 

Alors qu’il prendra sa retraite à l’issue de cette saison 2026, le Suisse enchaînent les wild cards sur les tour­nois prestigieux. 

Après celles obte­nues pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo et le nouveau Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, le Suisse a été invité pour le mythique tournoi de Barcelone (ATP 500), qui aura lieu du 13 au 19 avril. 

Une excel­lente chose pour Stan The Man ainsi que pour les fans cata­lans qui vont pouvoir revoir une dernière fois son fameux revers à une main. 

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 13:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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