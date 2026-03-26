Tout le monde veut revoir une dernière fois Stan Wawrinka.

Alors qu’il prendra sa retraite à l’issue de cette saison 2026, le Suisse enchaînent les wild cards sur les tour­nois prestigieux.

Après celles obte­nues pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo et le nouveau Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, le Suisse a été invité pour le mythique tournoi de Barcelone (ATP 500), qui aura lieu du 13 au 19 avril.

Une excel­lente chose pour Stan The Man ainsi que pour les fans cata­lans qui vont pouvoir revoir une dernière fois son fameux revers à une main.