En regar­dant dans le rétro­vi­seur, Stan Wawrinka pourra être fier de ses accom­plis­se­ments. Remporter trois Grands Chelems pendant l’ère du « Big 3 », peu de joueurs peuvent s’en vanter. Pour le moment, à 40 prin­temps, l’an­cien 3ez joueur mondial est toujours décidé à prendre du plaisir sur le court.

Dans un entre­tien accordé à Eurosport, le Suisse est revenu sur plusieurs moments majeurs de sa carrière, et sa coha­bi­ta­tion avec Roger Federer notamment.

« On ne peut pas changer les situa­tions, on ne peut pas changer ce qui se passe autour de soi. Je ne pouvais pas changer le fait que Roger soit là, que ce soit le joueur le plus grand joueur de tous les temps. On ne peut pas décider les résul­tats des autres joueurs, ceux de notre géné­ra­tion. Tout ce qu’on peut faire, c’est se foca­liser sur notre carrière. C’est ce que j’ai toujours fait. Et moi, j’ai toujours voulu être la meilleure version de moi‐même. J’ai eu la chance de partager énor­mé­ment avec Roger, on a eu la chance de jouer les Jeux Olympiques, la Coupe Davis… J’ai eu la chance qu’il soit déjà au top quand je suis arrivé sur le circuit, je m’en­traî­nais énor­mé­ment avec lui, je discu­tais beau­coup avec lui de tennis et d’autres choses. J’ai toujours essayé de prendre le positif de la situa­tion. Donc, je dirai toujours que ça a été une chance énorme. »