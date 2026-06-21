De passage dans le podcast « First&Red », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Stan Wawrinka n’a évité aucun sujet.

Après avoir désigné le plus grand joueur de l’his­toire ainsi que l’ad­ver­saire le plus redou­table de sa carrière, s’être prononcé sur la riva­lité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, et avoir désigné le « problème » du tennis actuel, le triple lauréat en Grand Chelem a été inter­rogé sur la possi­bi­lité de prolonger sa carrière en 2027.

Et le Suisse de 41 ans a été clair : il ne reviendra pas sur sa déci­sion d’ar­rêter le tennis en fin de saison 2026.

« Absolument pas. C’est impos­sible. J’adorerais conti­nuer à jouer, mais je sais que j’ai tout donné. Je sais que je ne peux pas en faire plus. Je ne peux pas en demander davan­tage à mon corps. »