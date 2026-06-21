De passage dans le podcast « First&Red », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Stan Wawrinka n’a évité aucun sujet.
Après avoir désigné le plus grand joueur de l’histoire ainsi que l’adversaire le plus redoutable de sa carrière, s’être prononcé sur la rivalité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, et avoir désigné le « problème » du tennis actuel, le triple lauréat en Grand Chelem a été interrogé sur la possibilité de prolonger sa carrière en 2027.
Et le Suisse de 41 ans a été clair : il ne reviendra pas sur sa décision d’arrêter le tennis en fin de saison 2026.
« Absolument pas. C’est impossible. J’adorerais continuer à jouer, mais je sais que j’ai tout donné. Je sais que je ne peux pas en faire plus. Je ne peux pas en demander davantage à mon corps. »
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 12:44