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Stan Wawrinka met les choses au clair : « Absolument pas. C’est impossible »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage dans le podcast « First&Red », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Stan Wawrinka n’a évité aucun sujet. 

Après avoir désigné le plus grand joueur de l’his­toire ainsi que l’ad­ver­saire le plus redou­table de sa carrière, s’être prononcé sur la riva­lité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, et avoir désigné le « problème » du tennis actuel, le triple lauréat en Grand Chelem a été inter­rogé sur la possi­bi­lité de prolonger sa carrière en 2027. 

Et le Suisse de 41 ans a été clair : il ne reviendra pas sur sa déci­sion d’ar­rêter le tennis en fin de saison 2026. 

« Absolument pas. C’est impos­sible. J’adorerais conti­nuer à jouer, mais je sais que j’ai tout donné. Je sais que je ne peux pas en faire plus. Je ne peux pas en demander davan­tage à mon corps. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 12:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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