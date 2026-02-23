Alors que le débat sur les compa­rai­sons entre les diffé­rentes géné­ra­tions (surtout celle entre Federer, Nadal, Djokovic et Alcaraz et Sinner) a récem­ment été relancé par Patrick Mouratoglou et Jo‐Wilfried Tsonga suite à leur petit clash, Stan Wawrinka a juste­ment été ques­tionné à ce sujet avant son entrée en lice sur l’ATP 500 de Dubaï où il a reçu une invitation.

Et s’il n’af­firme pas expli­ci­te­ment que Sinner et Alcaraz sont meilleurs que Federer, Nadal et Djokovic, ce que semble affirmer Mouratoglou, le Suisse a malgré tout expliqué en confé­rence de presse que les nouvelles géné­ra­tions étaient toujours meilleures que les précédentes.

Un point de vue inté­res­sant venant d’un tel cham­pion avec une telle longé­vité, même si l’on est sûr que beau­coup de spécia­listes ne seront pas d’ac­cord. Extraits.

Wawrinka : The new gene­ra­tion is always going to be better than the last. If you look at the level right now of Jannik & Carlos it’s been crazy high. I had the chance to play Jannik many times. Last few times was really tough. Hopefully I can play Carlos once before I stop playing pic.twitter.com/jXNCaI2zUc — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 23, 2026

Stan Wawrinka : « Je pense que l’évo­lu­tion du jeu est, en ce moment, à un niveau vrai­ment élevé, c’est certain. La nouvelle géné­ra­tion sera toujours meilleure que la géné­ra­tion précé­dente. On peut le constater. Cela a un peu changé avec les condi­tions et les balles, les tour­nois un peu plus lents. Le style de jeu est un peu diffé­rent. Mais en général, j’es­saie toujours de m’amé­liorer, de jouer mon meilleur tennis, et de trouver un moyen contre les joueurs qui m’affrontent. »

Journaliste : Donc vous pensez que le pic de cette géné­ra­tion sera meilleur que celui de la précé­dente ? Juste à cause de ce que vous venez de dire ?

Wawrinka : « Oui, je pense que si vous regardez le niveau actuel de Jannik et Carlos, c’est devenu incroya­ble­ment élevé… un niveau incroya­ble­ment élevé. Vous avez Novak Djokovic encore dans la course avec eux. Et en tant que fan de tennis en général, c’est incroyable à regarder. J’ai eu la chance de jouer contre Jannik plusieurs fois. Les dernières fois ont été vrai­ment diffi­ciles. Et j’es­père pouvoir jouer contre Carlos une fois avant d’ar­rêter de jouer. »