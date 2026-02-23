AccueilATPStan Wawrinka ne va pas mettre tout le monde d'accord : "La...
Stan Wawrinka ne va pas mettre tout le monde d’ac­cord : « La nouvelle géné­ra­tion va toujours être meilleure que la précé­dente. Si on regarde le niveau en ce moment de Sinner et Alcaraz, c’est devenu incroya­ble­ment élevé »

Alors que le débat sur les compa­rai­sons entre les diffé­rentes géné­ra­tions (surtout celle entre Federer, Nadal, Djokovic et Alcaraz et Sinner) a récem­ment été relancé par Patrick Mouratoglou et Jo‐Wilfried Tsonga suite à leur petit clash, Stan Wawrinka a juste­ment été ques­tionné à ce sujet avant son entrée en lice sur l’ATP 500 de Dubaï où il a reçu une invitation. 

Et s’il n’af­firme pas expli­ci­te­ment que Sinner et Alcaraz sont meilleurs que Federer, Nadal et Djokovic, ce que semble affirmer Mouratoglou, le Suisse a malgré tout expliqué en confé­rence de presse que les nouvelles géné­ra­tions étaient toujours meilleures que les précédentes. 

Un point de vue inté­res­sant venant d’un tel cham­pion avec une telle longé­vité, même si l’on est sûr que beau­coup de spécia­listes ne seront pas d’ac­cord. Extraits. 

Stan Wawrinka : « Je pense que l’évo­lu­tion du jeu est, en ce moment, à un niveau vrai­ment élevé, c’est certain. La nouvelle géné­ra­tion sera toujours meilleure que la géné­ra­tion précé­dente. On peut le constater. Cela a un peu changé avec les condi­tions et les balles, les tour­nois un peu plus lents. Le style de jeu est un peu diffé­rent. Mais en général, j’es­saie toujours de m’amé­liorer, de jouer mon meilleur tennis, et de trouver un moyen contre les joueurs qui m’affrontent. »

Journaliste : Donc vous pensez que le pic de cette géné­ra­tion sera meilleur que celui de la précé­dente ? Juste à cause de ce que vous venez de dire ? 

Wawrinka : « Oui, je pense que si vous regardez le niveau actuel de Jannik et Carlos, c’est devenu incroya­ble­ment élevé… un niveau incroya­ble­ment élevé. Vous avez Novak Djokovic encore dans la course avec eux. Et en tant que fan de tennis en général, c’est incroyable à regarder. J’ai eu la chance de jouer contre Jannik plusieurs fois. Les dernières fois ont été vrai­ment diffi­ciles. Et j’es­père pouvoir jouer contre Carlos une fois avant d’ar­rêter de jouer. »

