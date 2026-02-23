Alors que le débat sur les comparaisons entre les différentes générations (surtout celle entre Federer, Nadal, Djokovic et Alcaraz et Sinner) a récemment été relancé par Patrick Mouratoglou et Jo‐Wilfried Tsonga suite à leur petit clash, Stan Wawrinka a justement été questionné à ce sujet avant son entrée en lice sur l’ATP 500 de Dubaï où il a reçu une invitation.
Et s’il n’affirme pas explicitement que Sinner et Alcaraz sont meilleurs que Federer, Nadal et Djokovic, ce que semble affirmer Mouratoglou, le Suisse a malgré tout expliqué en conférence de presse que les nouvelles générations étaient toujours meilleures que les précédentes.
Un point de vue intéressant venant d’un tel champion avec une telle longévité, même si l’on est sûr que beaucoup de spécialistes ne seront pas d’accord. Extraits.
Wawrinka : The new generation is always going to be better than the last. If you look at the level right now of Jannik & Carlos it’s been crazy high. I had the chance to play Jannik many times. Last few times was really tough. Hopefully I can play Carlos once before I stop playing pic.twitter.com/jXNCaI2zUc— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 23, 2026
Stan Wawrinka : « Je pense que l’évolution du jeu est, en ce moment, à un niveau vraiment élevé, c’est certain. La nouvelle génération sera toujours meilleure que la génération précédente. On peut le constater. Cela a un peu changé avec les conditions et les balles, les tournois un peu plus lents. Le style de jeu est un peu différent. Mais en général, j’essaie toujours de m’améliorer, de jouer mon meilleur tennis, et de trouver un moyen contre les joueurs qui m’affrontent. »
Journaliste : Donc vous pensez que le pic de cette génération sera meilleur que celui de la précédente ? Juste à cause de ce que vous venez de dire ?
Wawrinka : « Oui, je pense que si vous regardez le niveau actuel de Jannik et Carlos, c’est devenu incroyablement élevé… un niveau incroyablement élevé. Vous avez Novak Djokovic encore dans la course avec eux. Et en tant que fan de tennis en général, c’est incroyable à regarder. J’ai eu la chance de jouer contre Jannik plusieurs fois. Les dernières fois ont été vraiment difficiles. Et j’espère pouvoir jouer contre Carlos une fois avant d’arrêter de jouer. »
