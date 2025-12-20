AccueilATPStan Wawrinka : "Quand j’étais jeune je ne me suis jamais donné...
ATP

Stan Wawrinka : « Quand j’étais jeune je ne me suis jamais donné comme objectif de gagner un tournoi du Grand Chelem »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

0
Tennis : Us Open 2023 -

Nous avions eu la chance d’avoir eu un entre­tien en face à face avec Stan Wawrinka en 2022 lors du Rolex Monte Carlo Masters.

Stan avait été royal en nous consa­crant beau­coup de temps. On avait abordé à cette époque le sujet épineux de la notion de légende.

« Pour l’instant, c’est très préma­turé de parler de « légende » me concer­nant d’autant que je suis encore sur le circuit. Pour moi, le terme de légende est logique une fois que l’on a réel­le­ment fini sa carrière. Je suis content que l’on puisse dire cela de moi mais je n’y pense pas. Je suis très heureux de ce que j’ai accompli. J’ai eu des résul­tats bien plus grands que ce que j’espérais. Quand j’étais jeune je ne me suis jamais donné comme objectif de gagner un tournoi du Grand Chelem. Mon rêve était juste d’être un joueur de tennis profes­sionnel. C’est‐à‐dire rentrer dans le top 100 et vivre de ma passion »

Publié le samedi 20 décembre 2025 à 11:22

Article précédent
Medvedev est en « forme », il a été « battu » par le 524ème joueur mondial !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.