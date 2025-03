Stan Wawrinka a beau fêter ses 40 ans en ce vendredi 28 mars, il n’a toujours pas l’in­ten­tion d’ar­rêter sa carrière.

Engagé cette semaine sur le Challenger de Naples où il a battu Gojo et Coric pour rallier les quarts de finale, le Suisse, récem­ment invité du podcast Nothing Major, expli­quait que tant qu’il se sentira compé­titif, il continuera.

« Je sais que le jour où j’ar­rê­terai, je ne pourrai pas revenir. Alors je veux me donner à fond jusqu’au bout, c’est sûr. Est‐ce que ce sera pour quelques mois, un an ou deux ? Je ne sais pas, je pense que les résul­tats nous le diront. J’apprécie si je me sens compé­titif, si je sens que je peux encore gagner de bons matchs et être satis­fait de moi. Si je n’ai pas le niveau, ce n’est pas quelque chose qui me plaît vraiment. »