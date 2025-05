Au cours de sa longue et inté­res­sante inter­view accordée à nos confrères d’Eurosport, Stan Wawrinka, qui a abordé de nombreux sujets, a tenu à rendre hommage à un homme qui a énor­mé­ment compté dans sa carrière, son prépa­ra­teur physique, Pierre Paganini, qui travaillait égale­ment avec Roger Federer.

« Pour moi, Pierre, c’est vrai­ment une chance incroyable de l’avoir encore et de l’avoir eu toutes ces années. C’est grâce à lui que j’ai pu atteindre de tels niveaux physiques et tennis­tiques, d’avoir pu gagner des Grands Chelems, d’avoir pu aller cher­cher des joueurs comme Novak en finale de ces tour­nois. C’est vrai que j’ai eu cette chance de commencer tôt avec lui, et il a toujours eu la vision du long terme aussi, de ne pas trop jouer de tour­nois toutes ces années, de plani­fier, d’avoir des blocs d’en­traî­ne­ment aussi durant l’année. Ça me coûtait de ne pas pouvoir jouer d’autres tour­nois, ça me coûtait que d’autres joueurs de mon âge soient un peu devant au clas­se­ment parce qu’ils jouaient plus de tour­nois chaque année. Mais dans notre équipe, on a toujours construit sur le long terme. Pierre a toujours eu la convic­tion que j’at­tein­drais mon top physi­que­ment et tennis­ti­que­ment un peu plus tard, à 27, 28, 29 ans. Il a eu raison. »