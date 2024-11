Décidément, Stefanos Tsitsipas n’est plus à une contra­dic­tion près.

Un peu plus d’un mois après avoir été contraint de supprimer une publi­ca­tion concer­nant des propo­si­tions pour l’avenir du tennis et du circuit alors que son texte ne venait en fait pas de lui et avait été généré par la célèbre appli­ca­tion d’in­tel­li­gence arti­fi­cielle, Chat GPT, le joueur grec vient à nouveau d’être copieu­se­ment épinglé, cette fois par l’un de ses collègues.

En effet, après avoir eu vent des propos assez viru­lents de Tsitsipas sur le nouveau format des Masters 1000, Stan Wawrinka lui a publi­que­ment répondu sur Twitter en publiant une vidéo où l’ac­tuel 12e joueur mondial disait « adorer l’idée » lors d’une entrevue avec l’ATP il y a deux ans.

Et même « s’il n’y a que les imbé­ciles qui ne changent pas d’avis », celui de Tsitsipas vient quand même de prendre un sacré coup dans l’aile.