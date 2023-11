Très critique envers les instances du tennis mondial ces derniers mois, Stan Wawrinka a lancé quelques piques sur divers sujets comme le format actuel de la Coupe Davis, la qualité des balles ou sur la program­ma­tion des matchs.

Un peu plus de dix jours après avoir terminé la saison de la pire des manières à Metz, sur une bles­sure, le triple lauréat en Grand Chelem a eu l’oc­ca­sion de s’ex­primer plus en longueur lors d’une inter­view accordée à L’Equipe dans laquelle il s’at­taque notam­ment aux tour­nois du Grand Chelem. Extrait.

« Aujourd’hui, le vrai problème du tennis, ce sont les Grands Chelems. Ils ne redis­tri­buent pas assez au tennis par rapport aux revenus qu’ils génèrent(un peu plus de 10 % est reversé aux joueurs sur environ 500 M€ de revenus). Et ils ont beau­coup trop de pouvoir, parce qu’ils font de l’argent. C’est là où s’écrit l’his­toire du tennis… Ce sont les Fédérations les plus riches qui ne redis­tri­buent pas grand‐chose. Même entre eux, la commu­ni­ca­tion ne passe pas, ils sont chacun en train de voir ce que fait l’autre pour compenser en fonc­tion. Le revenu des Grands Chelems aujourd’hui est très impor­tant et le pour­cen­tage reversé aux joueurs est ridi­cule. Il n’a prati­que­ment pas augmenté. »