Récemment inter­rogé par nos confrères britan­niques de L’Express au sujet d’Andy Murray, Stan Wawrinka a fait preuve d’hu­mi­lité et de classe en esti­mant que même si l’Écossais avait remporté autant de Grands Chelems que lui, il restait un joueur bien supérieur.

« Andy n’a gagné ‘que’ trois Grand Chelem parce que Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal étaient là mais il était toujours en finale, il gagnait toujours beau­coup. Pour moi, sa carrière n’est rien comparée à la mienne. Il est loin devant, il a gagné beau­coup plus de titres que moi et son niveau était proche du Big 3 pendant 10 ans. »