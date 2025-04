Lors de sa grande inter­view accordée à Eurosport, Stanislas Wawrinka a évoqué sa rela­tion avec Gaël Monfils, qui a déclaré qu’il était un « cham­pion » alors que lui était simple­ment un « excellent joueur ».

« Gaël, c’est un amour, on se connaît depuis des années, on s’est telle­ment entraîné ensemble toutes ces années aussi. C’est extrê­me­ment gentil son message mais, person­nel­le­ment, je le consi­dère aussi comme un cham­pion. Bien sûr, j’ai eu la chance de gagner des Grands Chelems mais je pense aussi que, malheu­reu­se­ment, puis­qu’on est un petit peu de la même géné­ra­tion, on nous a tous mis en riva­lité alors qu’il ne le fallait pas. Quand je vois ce qu’a fait Gaël toutes ces années et quand je vois ce qu’il fait encore, pour moi, c’est un cham­pion. Être un cham­pion, ce n’est pas seule­ment gagner un Grand Chelem. Sa carrière est excep­tion­nelle aussi et on le voit encore, il fait rêver sur le circuit. »