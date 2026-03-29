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Stan Wawrinka sur l’avenir de Novak Djokovic : « Constater qu’il parvient encore à être compé­titif malgré son âge avancé, c’est incroyable »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Stanislas Wawrinka, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a décidé de commencer la tournée euro­péenne sur terre battue lors d’un Challenger à Naples, où il a été battu dès le premier tour par le Français Matteo Martineau (348e mondial) : 2–6, 6–4, 7–6(2).

Le triple lauréat en Grand Chelem a profité de son passage en Italie pour donner une inter­view à Spazio Tennis, au cours de laquelle il s’est notam­ment exprimé sur l’avenir de Novak Djokovic. 

« Seul Novak sait ce qu’il peut encore donner sur le circuit. Il est certai­ne­ment toujours au sommet de ce sport, il est numéro 3 mondial et a déjà disputé une finale de Grand Chelem cette saison. C’est incroyable de le voir jouer et de constater qu’il parvient encore à être compé­titif malgré son âge avancé ».

« Stan The Man » se prépare désor­mais pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo (4 au 12 avril), où il a reçu une invi­ta­tion de la part de l’organisation. 

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 13:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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