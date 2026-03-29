Stanislas Wawrinka, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a décidé de commencer la tournée européenne sur terre battue lors d’un Challenger à Naples, où il a été battu dès le premier tour par le Français Matteo Martineau (348e mondial) : 2–6, 6–4, 7–6(2).
Le triple lauréat en Grand Chelem a profité de son passage en Italie pour donner une interview à Spazio Tennis, au cours de laquelle il s’est notamment exprimé sur l’avenir de Novak Djokovic.
« Seul Novak sait ce qu’il peut encore donner sur le circuit. Il est certainement toujours au sommet de ce sport, il est numéro 3 mondial et a déjà disputé une finale de Grand Chelem cette saison. C’est incroyable de le voir jouer et de constater qu’il parvient encore à être compétitif malgré son âge avancé ».
« Stan The Man » se prépare désormais pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo (4 au 12 avril), où il a reçu une invitation de la part de l’organisation.
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 13:59