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Stan Wawrinka, sur le nouveau coach de Sinner : « Jannik a fait un excellent choix »

Par
Thomas S
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Qui d’autre que Stan Wawrinka pour parler de Magnus Norman ?

Après avoir remporté trois titres du Grand Chelem à ses côtés, le Suisse a donné son avis concer­nant le choix de l’en­traî­neur suédois de rejoindre le staff de Jannik Sinner à partir de 2027. Et il est plus que positif. 

« Jannik a fait un excellent choix. Il est déjà le meilleur du monde, il ne s’agit donc pas de changer son jeu, même s’il conti­nuera à se concen­trer sur les lignes direc­trices qu’il s’est fixées au cours des quatre dernières années. Magnus est très doué pour repérer les petits détails et travailler l’aspect mental : comment garder son calme et sa tête froide dans les moments déci­sifs », a déclaré Stan lors d’une inter­view à la Gazzetta dello Sport.

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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