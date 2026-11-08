Qui d’autre que Stan Wawrinka pour parler de Magnus Norman ?
Après avoir remporté trois titres du Grand Chelem à ses côtés, le Suisse a donné son avis concernant le choix de l’entraîneur suédois de rejoindre le staff de Jannik Sinner à partir de 2027. Et il est plus que positif.
« Jannik a fait un excellent choix. Il est déjà le meilleur du monde, il ne s’agit donc pas de changer son jeu, même s’il continuera à se concentrer sur les lignes directrices qu’il s’est fixées au cours des quatre dernières années. Magnus est très doué pour repérer les petits détails et travailler l’aspect mental : comment garder son calme et sa tête froide dans les moments décisifs », a déclaré Stan lors d’une interview à la Gazzetta dello Sport.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.