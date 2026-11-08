Qui d’autre que Stan Wawrinka pour parler de Magnus Norman ?

Après avoir remporté trois titres du Grand Chelem à ses côtés, le Suisse a donné son avis concer­nant le choix de l’en­traî­neur suédois de rejoindre le staff de Jannik Sinner à partir de 2027. Et il est plus que positif.

« Jannik a fait un excellent choix. Il est déjà le meilleur du monde, il ne s’agit donc pas de changer son jeu, même s’il conti­nuera à se concen­trer sur les lignes direc­trices qu’il s’est fixées au cours des quatre dernières années. Magnus est très doué pour repérer les petits détails et travailler l’aspect mental : comment garder son calme et sa tête froide dans les moments déci­sifs », a déclaré Stan lors d’une inter­view à la Gazzetta dello Sport.