Stan Wawrinka, sur sa grande déci­sion : « J’ai eu le temps de décider au cours de ces derniers mois si ce serait ma dernière année ou pas. Pour moi, c’était assez clair et je suis content avec cette déci­sion. Je suis en paix avec cela »

Thomas S
Par Thomas S

Quelques semaines après avoir annoncé que la saison 2026 sera la dernière de son immense carrière, Stan Wawrinka, qui aura 41 ans le 28 mars prochain, s’est exprimé chez nos confrères suisses de 20 minutes à propos de cette déci­sion impor­tante et inéluctable. 

« J’ai eu le temps de décider au cours de ces derniers mois si ce serait ma dernière année ou pas. Pour moi, c’était assez clair et je suis content avec cette déci­sion. Je suis en paix avec cela. Comme je l’ai dit, j’attends avec impa­tience cette année 2026. Une année, c’est long. Il y a beau­coup de choses à faire et de tennis à prati­quer, que j’espère à un bon niveau. Je vais en profiter et essayer de faire de mon mieux pour obtenir les meilleurs résul­tats possibles. »

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 13:28

