Stan Wawrinka est un privi­légié mais il a gagné ce droit à la sueur de son front.

Invité pour le grand tableau de Roland‐Garros pour la deuxième année consé­cu­tive, alors que les wild card sont norma­le­ment réservés à des joueurs fran­çais, le Suisse s’est dit honoré par cette atten­tion alors qu’il va disputer pour la dernière fois de sa carrière le Grand Chelem pari­sien sur lequel il s’est imposé en 2015.

Stan The Man est d’ailleurs récem­ment revenu sur ce sacre incroyable, pour le site de Roland‐Garros. Et forcé­ment, la fête fut mémorable.

« J’ai aussi regardé toutes les finales avant la mienne. Je me souviens donc des esca­liers menant à l’en­trée du court Philippe‐Chatrier ; j’étais vrai­ment nerveux avant la finale. Je me suis simple­ment dit : “Imaginez que vous regardez la télé­vi­sion, repensez à tout ce que vous avez vu tant de fois en gran­dis­sant et vous allez appré­cier.” J’ai commencé à regarder la foule et j’ai commencé à appré­cier ça, c’était vrai­ment spécial. J’ai fêté ça en grande pompe. Je crois que rien ne vaut la victoire en Grand Chelem, alors il faut fêter ça comme si on avait gagné un Grand Chelem, même le soir ! On a fait une énorme fête à l’hôtel avec nos amis et notre famille. Je crois que je n’ai pas dormi avant la confé­rence de presse le lende­main matin, car nous la donnons toujours tôt, mais je m’en fichais. C’était mérité et ça en valait la peine. »