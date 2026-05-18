Stan Wawrinka est un privilégié mais il a gagné ce droit à la sueur de son front.
Invité pour le grand tableau de Roland‐Garros pour la deuxième année consécutive, alors que les wild card sont normalement réservés à des joueurs français, le Suisse s’est dit honoré par cette attention alors qu’il va disputer pour la dernière fois de sa carrière le Grand Chelem parisien sur lequel il s’est imposé en 2015.
Stan The Man est d’ailleurs récemment revenu sur ce sacre incroyable, pour le site de Roland‐Garros. Et forcément, la fête fut mémorable.
« J’ai aussi regardé toutes les finales avant la mienne. Je me souviens donc des escaliers menant à l’entrée du court Philippe‐Chatrier ; j’étais vraiment nerveux avant la finale. Je me suis simplement dit : “Imaginez que vous regardez la télévision, repensez à tout ce que vous avez vu tant de fois en grandissant et vous allez apprécier.” J’ai commencé à regarder la foule et j’ai commencé à apprécier ça, c’était vraiment spécial. J’ai fêté ça en grande pompe. Je crois que rien ne vaut la victoire en Grand Chelem, alors il faut fêter ça comme si on avait gagné un Grand Chelem, même le soir ! On a fait une énorme fête à l’hôtel avec nos amis et notre famille. Je crois que je n’ai pas dormi avant la conférence de presse le lendemain matin, car nous la donnons toujours tôt, mais je m’en fichais. C’était mérité et ça en valait la peine. »
Publié le lundi 18 mai 2026 à 17:22