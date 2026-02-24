Accueil ATP

Stan Wawrinka sur son titre du Grand Chelem préféré : « C’est diffi­cile de choisir. Mais si je devais en choisir un, je dirais celui‐là. Le battre en finale était vrai­ment exceptionnel »

Après être devenu le joueur avec le plus de victoires (10) après 40 ans, depuis la créa­tion de l’ATP Tour en 1990, suite à sa victoire ce lundi au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï, le tout sous les yeux de son compa­triote et ami, Roger Federer, Stan Wawrinka était de passage en confé­rence de presse où il a été inter­rogé sur plusieurs sujets liés à son immense carrière. 

Vainqueur de trois titres du Grand Chelem (Open Australie 2014, Roland‐Garros 2015 et US Open 2016), le Suisse a été invité à choisir le plus marquant. Et sa réponse n’éton­nera pas grand monde. 

« C’est diffi­cile de choisir, mais c’est aussi mon rôle de répondre à cette ques­tion. Si je devais en choisir un… ils étaient tous spéciaux, mais je dirais Roland‐Garros 2015. J’ai grandi en jouant sur terre battue, je me suis beau­coup entraîné en Espagne, et venant de la Suisse romande, Roland‐Garros était le tournoi que nous regar­dions le plus quand nous étions enfants. C’est aussi celui que j’ai remporté chez les juniors en 2003. Battre Novak en finale là‐bas était vrai­ment exceptionnel. »

