Après être devenu le joueur avec le plus de victoires (10) après 40 ans, depuis la création de l’ATP Tour en 1990, suite à sa victoire ce lundi au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï, le tout sous les yeux de son compatriote et ami, Roger Federer, Stan Wawrinka était de passage en conférence de presse où il a été interrogé sur plusieurs sujets liés à son immense carrière.
Vainqueur de trois titres du Grand Chelem (Open Australie 2014, Roland‐Garros 2015 et US Open 2016), le Suisse a été invité à choisir le plus marquant. Et sa réponse n’étonnera pas grand monde.
« C’est difficile de choisir, mais c’est aussi mon rôle de répondre à cette question. Si je devais en choisir un… ils étaient tous spéciaux, mais je dirais Roland‐Garros 2015. J’ai grandi en jouant sur terre battue, je me suis beaucoup entraîné en Espagne, et venant de la Suisse romande, Roland‐Garros était le tournoi que nous regardions le plus quand nous étions enfants. C’est aussi celui que j’ai remporté chez les juniors en 2003. Battre Novak en finale là‐bas était vraiment exceptionnel. »
Publié le mardi 24 février 2026 à 14:14