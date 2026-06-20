De passage dans le podcast « First&Red », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Stan Wawrinka ne s’est pas dérobé lorsqu’il a été interrogé sur plusieurs débats majeurs du tennis actuel.
Après avoir désigné le plus grand joueur de l’histoire ainsi que l’adversaire le plus redoutable de sa carrière, le triple vainqueur en Grand Chelem s’est prononcé sur la rivalité qui passionne aujourd’hui le circuit : celle opposant Jannik Sinner à Carlos Alcaraz.
Et si le Suisse reconnaît que les deux hommes dominent largement la concurrence, il a fait un choix.
« Si je devais choisir entre les deux, je dirais Alcaraz. Ils sont au sommet, bien meilleurs que les autres joueurs. Quand ils s’affrontent, c’est un match que l’on a envie de regarder car ils ont des styles différents. »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 10:08