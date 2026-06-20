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Stan Wawrinka tranche entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz : « Si je devais choisir entre les deux, c’est ce que je dirais »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage dans le podcast « First&Red », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Stan Wawrinka ne s’est pas dérobé lors­qu’il a été inter­rogé sur plusieurs débats majeurs du tennis actuel.

Après avoir désigné le plus grand joueur de l’his­toire ainsi que l’ad­ver­saire le plus redou­table de sa carrière, le triple vain­queur en Grand Chelem s’est prononcé sur la riva­lité qui passionne aujourd’hui le circuit : celle oppo­sant Jannik Sinner à Carlos Alcaraz.

Et si le Suisse recon­naît que les deux hommes dominent large­ment la concur­rence, il a fait un choix. 

« Si je devais choisir entre les deux, je dirais Alcaraz. Ils sont au sommet, bien meilleurs que les autres joueurs. Quand ils s’affrontent, c’est un match que l’on a envie de regarder car ils ont des styles différents. »

Publié le samedi 20 juin 2026 à 10:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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