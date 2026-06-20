De passage dans le podcast « First&Red », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Stan Wawrinka ne s’est pas dérobé lors­qu’il a été inter­rogé sur plusieurs débats majeurs du tennis actuel.

Après avoir désigné le plus grand joueur de l’his­toire ainsi que l’ad­ver­saire le plus redou­table de sa carrière, le triple vain­queur en Grand Chelem s’est prononcé sur la riva­lité qui passionne aujourd’hui le circuit : celle oppo­sant Jannik Sinner à Carlos Alcaraz.

Et si le Suisse recon­naît que les deux hommes dominent large­ment la concur­rence, il a fait un choix.

« Si je devais choisir entre les deux, je dirais Alcaraz. Ils sont au sommet, bien meilleurs que les autres joueurs. Quand ils s’affrontent, c’est un match que l’on a envie de regarder car ils ont des styles différents. »