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Stefan Edberg : « Je suis sûr que ce joueur rempor­tera un Grand Chelem un jour »

Par
Thomas S
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De passage il y a quelques sur le Rolex Paris Masters où il a été honoré par l’or­ga­ni­sa­tion à l’oc­ca­sion des 40 ans du tournoi, la légende suédoise, Stefan Edberg, a pris le temps de répondre aux ques­tions des médias sur place, dont le site Tennis Majors.

Et après avoir encensé Carlos Alcaraz et expliqué que le service‐volée finira par revenir à la mode, le sextuple vain­queur en Grand Chelem a estimé que Ben Shelton, battu par l’Espagnol en finale ce dimanche, avait tout dans son jeu pour gagner un jour un des quatre tour­nois majeurs. 

« Ben Shelton a énor­mé­ment de poten­tiel, et il est en quelque sorte en plein appren­tis­sage pour se hisser tout en haut de la hiérar­chie. Disons que c’est un peu comme assem­bler un puzzle. Il a déjà été mena­çant en Grand Chelem, et je suis sûr qu’à un moment donné, il en rempor­tera un, parce qu’il a le jeu, il a la puis­sance, et il ne lui reste plus qu’à le faire. »

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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