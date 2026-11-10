De passage il y a quelques sur le Rolex Paris Masters où il a été honoré par l’organisation à l’occasion des 40 ans du tournoi, la légende suédoise, Stefan Edberg, a pris le temps de répondre aux questions des médias sur place, dont le site Tennis Majors.
Et après avoir encensé Carlos Alcaraz et expliqué que le service‐volée finira par revenir à la mode, le sextuple vainqueur en Grand Chelem a estimé que Ben Shelton, battu par l’Espagnol en finale ce dimanche, avait tout dans son jeu pour gagner un jour un des quatre tournois majeurs.
« Ben Shelton a énormément de potentiel, et il est en quelque sorte en plein apprentissage pour se hisser tout en haut de la hiérarchie. Disons que c’est un peu comme assembler un puzzle. Il a déjà été menaçant en Grand Chelem, et je suis sûr qu’à un moment donné, il en remportera un, parce qu’il a le jeu, il a la puissance, et il ne lui reste plus qu’à le faire. »
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 15:15