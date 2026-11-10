De passage il y a quelques sur le Rolex Paris Masters où il a été honoré par l’or­ga­ni­sa­tion à l’oc­ca­sion des 40 ans du tournoi, la légende suédoise, Stefan Edberg, a pris le temps de répondre aux ques­tions des médias sur place, dont le site Tennis Majors.

Et après avoir encensé Carlos Alcaraz et expliqué que le service‐volée finira par revenir à la mode, le sextuple vain­queur en Grand Chelem a estimé que Ben Shelton, battu par l’Espagnol en finale ce dimanche, avait tout dans son jeu pour gagner un jour un des quatre tour­nois majeurs.

« Ben Shelton a énor­mé­ment de poten­tiel, et il est en quelque sorte en plein appren­tis­sage pour se hisser tout en haut de la hiérar­chie. Disons que c’est un peu comme assem­bler un puzzle. Il a déjà été mena­çant en Grand Chelem, et je suis sûr qu’à un moment donné, il en rempor­tera un, parce qu’il a le jeu, il a la puis­sance, et il ne lui reste plus qu’à le faire. »