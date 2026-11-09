Digne repré­sen­tant du service‐volée durant sa magni­fique carrière achevée en 1996, Stefan Edberg a forcé­ment été inter­rogé sur ce style de jeu quasi­ment disparu lors de son passage sur le Rolex Paris Masters, où il a reçu un bel hommage. Conscient de la diffi­culté de prati­quer un jeu réso­lu­ment offensif actuel­le­ment, le Suédois se veut pour­tant opti­miste pour l’avenir, comme il l’a confié au site Tennis Majors.

« Le tennis fonc­tionne par cycles, et je pense qu’on s’entraîne diffé­rem­ment aujourd’hui. Le tennis se joue depuis le fond du court, et le service‐volée est un jeu qui demande plus de temps à se déve­lopper. Vraiment. Il faut commencer assez jeune, et je pense que les joueurs ne s’entraînent peut‐être pas autant qu’il le faudrait, parce qu’il faut commencer à disputer des matchs jeune pour qu’au moins ce soit ancré en vous. Ce n’est pas facile de s’y mettre à 20 ou 21 ans. Ça ne vient pas natu­rel­le­ment, mais c’est un avan­tage de pouvoir varier son jeu. C’est quelque chose qui peut surprendre et qui peut vous faire gagner des matchs, c’est ce que je ressens. Donc je suis sûr que ça reviendra. Pas avec la même inten­sité qu’à la grande époque, c’est impos­sible, mais je pense que ce serait bien aussi pour le tennis d’avoir un peu plus de variété en général. »