Digne représentant du service‐volée durant sa magnifique carrière achevée en 1996, Stefan Edberg a forcément été interrogé sur ce style de jeu quasiment disparu lors de son passage sur le Rolex Paris Masters, où il a reçu un bel hommage. Conscient de la difficulté de pratiquer un jeu résolument offensif actuellement, le Suédois se veut pourtant optimiste pour l’avenir, comme il l’a confié au site Tennis Majors.
« Le tennis fonctionne par cycles, et je pense qu’on s’entraîne différemment aujourd’hui. Le tennis se joue depuis le fond du court, et le service‐volée est un jeu qui demande plus de temps à se développer. Vraiment. Il faut commencer assez jeune, et je pense que les joueurs ne s’entraînent peut‐être pas autant qu’il le faudrait, parce qu’il faut commencer à disputer des matchs jeune pour qu’au moins ce soit ancré en vous. Ce n’est pas facile de s’y mettre à 20 ou 21 ans. Ça ne vient pas naturellement, mais c’est un avantage de pouvoir varier son jeu. C’est quelque chose qui peut surprendre et qui peut vous faire gagner des matchs, c’est ce que je ressens. Donc je suis sûr que ça reviendra. Pas avec la même intensité qu’à la grande époque, c’est impossible, mais je pense que ce serait bien aussi pour le tennis d’avoir un peu plus de variété en général. »
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 19:26