L’ancien numéro 1 mondial, Stefan Edberg, a donné une interview au journal Metro où il a passé en revue l’actualité du monde du tennis. Le Suédois a souligné la grandeur de Dominic Thiem, qui a de nombreuses chances de briser l’hégémonie du big 3 : « Thiem est un génie et je ne doute pas que ce soit le joueur le plus proche de Nadal, Djokovic et Federer. Il a prouvé plus tôt cette saison qu’il peut gagner un Grand Chelem. Il a mis Novak Djokovic à l’épreuve et je pense qu’il a réalisé qu’il peut se battre contre n’importe quel joueur de tennis. Si Nadal ne jouait pas à Roland Garros, il aurait probablement déjà gagné le tournoi, car Dominic se débrouille très bien sur le terrain. Nous verrons comment il évoluera dans les prochaines éditions. »