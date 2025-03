Interrogé par l’ATP au sujet de sa carrière, l’an­cien joueur suédois a pointé le fait que sa carrière ne serait jamais inégalée pour une seule raison et elle est très simple. Stephen n’a pas forcé­ment tort.

« Je suis très fier d’avoir atteint la première place en simple et en double. Il est très peu probable, presque impos­sible, que cela se repro­duise avant au moins 10 ou 20 ans. J’ai eu la chance de jouer en simple et en double au début de ma carrière, ce qui m’a beau­coup aidé à jouer beau­coup de matches. C’était utile, mais à un moment donné, il est devenu très, très diffi­cile de combiner le simple et le double. J’ai donc arrêté le double à 21 ans, même si j’au­rais aimé conti­nuer, mais c’était impos­sible, alors après cela, je me suis concentré sur le simple et sur la place de numéro un »