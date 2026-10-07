Alors que Juan Carlos Ferrero, séparé à la surprise géné­rale de Carlos Alcaraz depuis décembre dernier, a réaf­firmé lors d’une inter­view à Punto de Break sa volonté de d’entraîner à nouveau sur le circuit ATP, l’ancien numéro 1 mondial aurait refusé à plusieurs reprises les avances d’un joueur du top 10 actuel.

Lors de l’émission « Tennis Talk » sur SuperTennis, Stefano Cobolli, père et coach de Flavio, 7e, a révélé ne pas avoir réussi à convaincre le vain­queur de Roland‐Garros 2003.

« Ça fait des années que j’essaie de le convaincre d’être l’entraîneur de Flavio. Ferrero m’a dit non trois ou quatre fois. Je peux le dire ouver­te­ment, ce n’est pas un problème »

En revanche, Juan Carlos Ferrero a encore une fois ouvert grand la porte à Jannik Sinner…