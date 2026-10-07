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Stefano Cobolli, père et coach de Flavio, 7e mondial : « Ça fait des années que j’essaie de convaincre Ferrero de devenir l’entraîneur de mon fils. Il m’a dit non trois ou quatre fois »

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Baptiste Mulatier
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Alors que Juan Carlos Ferrero, séparé à la surprise géné­rale de Carlos Alcaraz depuis décembre dernier, a réaf­firmé lors d’une inter­view à Punto de Break sa volonté de d’entraîner à nouveau sur le circuit ATP, l’ancien numéro 1 mondial aurait refusé à plusieurs reprises les avances d’un joueur du top 10 actuel.

Lors de l’émission « Tennis Talk » sur SuperTennis, Stefano Cobolli, père et coach de Flavio, 7e, a révélé ne pas avoir réussi à convaincre le vain­queur de Roland‐Garros 2003. 

« Ça fait des années que j’essaie de le convaincre d’être l’entraîneur de Flavio. Ferrero m’a dit non trois ou quatre fois. Je peux le dire ouver­te­ment, ce n’est pas un problème »

En revanche, Juan Carlos Ferrero a encore une fois ouvert grand la porte à Jannik Sinner

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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