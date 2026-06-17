Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, le père et entraî­neur de Flavio Cobolli, Stefano, est revenu sur le parcours de son fils à Roland‐Garros, où il n’a été battu qu’en finale par Alexander Zverev.

L’Italien a notam­ment révélé l’ob­jectif prin­cipal pour les mois à venir : se quali­fier pour le Masters de fin de saison à Turin, où sont réunis les huit meilleurs joueurs de l’année.

« Nous avons toujours procédé ainsi : quand il y a un objectif diffi­cile mais réali­sable, nous nous le fixons. Nous nous le sommes dit et aujourd’hui, nous sommes bien placés, nous sommes quatrièmes à la Race. Nous devons y croire encore plus. Le chemin est encore long, et il faudra encore beau­coup de résul­tats, mais c’est un objectif que l’on peut atteindre. »