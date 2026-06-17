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Stefano Cobolli, père et coach de Flavio : « Nous nous sommes fixés un objectif d’ici la fin de saison, diffi­cile mais réalisable »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, le père et entraî­neur de Flavio Cobolli, Stefano, est revenu sur le parcours de son fils à Roland‐Garros, où il n’a été battu qu’en finale par Alexander Zverev. 

L’Italien a notam­ment révélé l’ob­jectif prin­cipal pour les mois à venir : se quali­fier pour le Masters de fin de saison à Turin, où sont réunis les huit meilleurs joueurs de l’année. 

« Nous avons toujours procédé ainsi : quand il y a un objectif diffi­cile mais réali­sable, nous nous le fixons. Nous nous le sommes dit et aujourd’hui, nous sommes bien placés, nous sommes quatrièmes à la Race. Nous devons y croire encore plus. Le chemin est encore long, et il faudra encore beau­coup de résul­tats, mais c’est un objectif que l’on peut atteindre. »

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 16:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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