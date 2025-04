Quelques jours après avoir quitté pour la première fois depuis 2018 le Top 15 mondial suite à sa défaite en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo où il était tenant du titre, Stefanos Tsitsipas reste en quête de sérénité.

Malgré une belle éclaircie à Dubaï où il s’est adjugé le titre grâce notam­ment à un chan­ge­ment de raquette salva­teur, tout n’est pas encore parfait pour celui qui ne veut plus travailler avec son père, même si les liens fami­liaux sont diffi­cile à rompre. « Ces derniers jours mes parents ont tenté un forcing pour revenir dans ma vie et il faut que je les freine. Il faut les freiner ! », confiait le Grec à Monaco à un média norvégien.

L’un de ses deux entraî­neurs actuels, Kerei Abakar, qui est aussi direc­teur tech­nique à l’aca­démie de Patrick Mouratoglou depuis plusieurs années, s’est juste­ment exprimé à ce sujet chez nos confrères de L’Équipe.

« Cela n’a pas toujours été facile pour Stefanos de s’éman­ciper de son papa qui a toujours pris beau­coup de place. De consti­tuer sa propre cellule, de prendre les déci­sions par lui‐même. Désormais, ce n’est plus un rookie sur le circuit, il faut trouver l’envie de se pousser un peu plus à l’en­traî­ne­ment. Il y a des jeunes derrière qui poussent fort sur le circuit. Il faut se réin­venter un peu. Mon boulot, c’est de faire en sorte qu’il retrouve faim, déjà. Parce que son tennis a toujours été là. En tout cas, il a très envie de rejouer les premiers rôles. Et c’est pour ça qu’il en fait un peu plus à l’en­traî­ne­ment. Fred (Lefebvre), son prépa­ra­teur physique, écarté une grosse partie de la saison 2024, est de retour. On a retrouvé l’équipe »académie » et c’est très bien comme ça. »

Pour rappel, Tsitsipas passera un vrai test ce vendredi face au Français Arthur Fils à l’oc­ca­sion des quarts de finale de l’ATP 500 de Barcelone.