Récemment invité par le média spécia­lisé dans le foot­ball, 433, Stefanos Tsitsipas a été invité à choisir entre plusieurs légendes du sport dont ses collègues Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et d’après les réponses données par le joueur grec, il semble avoir clai­re­ment choisi l’homme aux 14 Roland‐Garros comme non seule­ment le meilleur joueur de tennis de l’his­toire mais égale­ment comme le plus grand sportif de tous les temps.

En tout cas, Rafa appréciera.