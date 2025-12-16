Redescendu au 34e rang mondial et auteur de la plus mauvaise saison de sa carrière, Stefanos Tsitsipas va tenter de se remettre dans le droit chemin en 2026 sous peine de s’enfoncer un peu plus dans le classement ATP.
Et pour cela, il faut une volonté de fer. C’est justement le message que le joueur grec a tenu à faire passer sur ses réseaux sociaux.
Tennis doesn’t test your talent. It tests your willingness to keep showing up when it disappears.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 15, 2025
« Le tennis ne teste pas votre talent. Il teste votre volonté de continuer à vous présenter quand il disparaît », a écrit Tsitsipas dont la carrière pourrait prendre un nouveau tournant.
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 18:08