Stefanos Tsitsipas envoie un message fort avant une nouvelle saison capi­tale pour la suite de sa carrière : « Le tennis ne teste pas votre talent. Il teste votre volonté de conti­nuer à vous présenter quand il disparaît »

Redescendu au 34e rang mondial et auteur de la plus mauvaise saison de sa carrière, Stefanos Tsitsipas va tenter de se remettre dans le droit chemin en 2026 sous peine de s’en­foncer un peu plus dans le clas­se­ment ATP.

Et pour cela, il faut une volonté de fer. C’est juste­ment le message que le joueur grec a tenu à faire passer sur ses réseaux sociaux. 

« Le tennis ne teste pas votre talent. Il teste votre volonté de conti­nuer à vous présenter quand il dispa­raît », a écrit Tsitsipas dont la carrière pour­rait prendre un nouveau tournant. 

Publié le mardi 16 décembre 2025 à 18:08

