Redescendu au 34e rang mondial et auteur de la plus mauvaise saison de sa carrière, Stefanos Tsitsipas va tenter de se remettre dans le droit chemin en 2026 sous peine de s’en­foncer un peu plus dans le clas­se­ment ATP.

Et pour cela, il faut une volonté de fer. C’est juste­ment le message que le joueur grec a tenu à faire passer sur ses réseaux sociaux.

Tennis doesn’t test your talent. It tests your willin­gness to keep showing up when it disappears. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 15, 2025

« Le tennis ne teste pas votre talent. Il teste votre volonté de conti­nuer à vous présenter quand il dispa­raît », a écrit Tsitsipas dont la carrière pour­rait prendre un nouveau tournant.