Dans un live sur Instagram, le cham­pion grecque s’est livré. Il a notam­ment expliqué que 2025 a été une saison plus que diffi­cile marquée notam­ment par la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son père. Ce « divorce » l’a vrai­ment touché. Il a même envi­sagé un instant tout arrêter.

« Si je dois dire quelque chose à propos de cette année, c’est que je suis très fier de ce que je fais main­te­nant, parce que mon esprit a connu des moments très diffi­ciles cette année et je n’étais pas sûr de pouvoir conti­nuer à jouer au tennis. Le tennis n’était plus impor­tant pour moi, aller aux tour­nois n’était plus impor­tant pour moi. Cela a été compliqué parce que je n’au­rais jamais imaginé en arriver là, mais je suis fière de moi pour la façon dont j’ai géré les situa­tions, parce que cela n’a pas été facile. La chose la plus surpre­nante a été d’aller à Monte‐Carlo et d’y remporter à nouveau le titre car, à l’in­té­rieur, je n’étais pas sûr à 100 % de pouvoir le faire à cause de tout ce qui se passait »