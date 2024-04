Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe après son troi­sième sacre à Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas s’est exprimé sur sa volonté de remporter un titre du Grand Chelem.

« Il faut vrai­ment de la réus­site à certains moments ; vos propres facultés ne font pas tout, les choses doivent aussi tourner en votre faveur, c’est une conjonc­tion de plusieurs facteurs. Je dois rede­venir plus régu­lier. Franchir la première semaine, puis la seconde, pas à pas. C’est un long mara­thon. Et il n’y en a qu’un qui repart avec le trophée, et vous avez abso­lu­ment besoin d’ob­tenir ce petit supplé­ment impal­pable qui fera que ce sera vous. Je ne vous cache pas que j’ai du mal à me sortir du cerveau que c’est sûre­ment en Australie ou à Paris que ma croyance sera plus forte. Je n’y peux rien, c’est quelque chose d’ins­tinctif. Et pour­tant, ma défaite à Roland, il y a trois ans, m’a fait plus mal que n’im­porte quel échec. Cette finale, j’ai eu le senti­ment de l’avoir en poche, je me suis vu quitter Paris avec la Coupe… »