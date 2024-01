Battu à 11 reprises par Novak Djokovic en 13 confron­ta­tions dont la dernière fois en finale de l’édi­tion 2023 de l’Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas, lors d’une inter­view accordée au Guardian, a tenté d’ex­pli­quer pour­quoi l’ac­tuel numéro 1 mondial était si diffi­cile à vaincre.

« Lorsque vous affrontez Novak, il faut être au meilleur de sa forme. Il n’y a aucune excuse avec lui. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire l’idiot sur un seul point car votre niveau de concen­tra­tion contre lui doit être le plus élevé possible. Il est parfois diffi­cile de riposter et de trouver quelque chose parce qu’il a ajouté beau­coup de stra­tégie et de simpli­cité. Il ne complique pas trop les choses. Sa flexi­bi­lité est épous­tou­flante, la façon dont il peut s’étirer et courir, ainsi que la préci­sion de ses tirs. Il n’est pas le plus grand du circuit, mais il reste l’un des serveurs les plus coriaces. Chaque fois que nous affron­tons Novak, nous savons qu’il s’agit d’un sacré défi et que la plupart du temps, cela ne marche pas. »