Stefanos Tsitsipas ne rejouera pas en 2025.
Forfait pour les quatre derniers tournois où il était inscrit (Pékin, Shanghai, Bâle et Paris), le Grec, qui était très attendu du 2 au 8 novembre, chez lui, à Athènes, aux côtés de Novak Djokovic, a finalement déclaré forfait pour le nouvel ATP 250.
Athens update :— Entry List Updates (@EntryLists) October 31, 2025
OUT : Tsitsipas
IN : Djere
Next : van de Zandschulp
En proie à des soucis physiques au niveau du dos depuis plusieurs mois, l’actuel 26e mondial, qui va perdre au moins 8 places au classement d’ici la fin de l’année, tentera de rebondir en 2026 après une saison calvaire sauvée par un titre sur l’ATP 500 de Dubaï en février.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 14:07