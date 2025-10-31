Stefanos Tsitsipas ne rejouera pas en 2025.

Forfait pour les quatre derniers tour­nois où il était inscrit (Pékin, Shanghai, Bâle et Paris), le Grec, qui était très attendu du 2 au 8 novembre, chez lui, à Athènes, aux côtés de Novak Djokovic, a fina­le­ment déclaré forfait pour le nouvel ATP 250.

Athens update :

OUT : Tsitsipas

IN : Djere

Next : van de Zandschulp — Entry List Updates (@EntryLists) October 31, 2025

En proie à des soucis physiques au niveau du dos depuis plusieurs mois, l’ac­tuel 26e mondial, qui va perdre au moins 8 places au clas­se­ment d’ici la fin de l’année, tentera de rebondir en 2026 après une saison calvaire sauvée par un titre sur l’ATP 500 de Dubaï en février.