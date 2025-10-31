AccueilATPStefanos Tsitsipas met fin à son calvaire
Stefanos Tsitsipas ne rejouera pas en 2025. 

Forfait pour les quatre derniers tour­nois où il était inscrit (Pékin, Shanghai, Bâle et Paris), le Grec, qui était très attendu du 2 au 8 novembre, chez lui, à Athènes, aux côtés de Novak Djokovic, a fina­le­ment déclaré forfait pour le nouvel ATP 250. 

En proie à des soucis physiques au niveau du dos depuis plusieurs mois, l’ac­tuel 26e mondial, qui va perdre au moins 8 places au clas­se­ment d’ici la fin de l’année, tentera de rebondir en 2026 après une saison calvaire sauvée par un titre sur l’ATP 500 de Dubaï en février. 

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 14:07

