À l’instar de ses collègues Alexander Zverev et Ben Shelton, Stefanos Tsitsipas a fait le choix de repré­senter les couleurs de son pays, la Grèce, à l’oc­ca­sion de la rencontre de Coupe Davis face à la Slovaquie, ce week‐end.

Et malgré deux victoires en simple face à Norbert Gombos et Alex Molcan, le Grèce s’est fina­le­ment inclinée après le match décisif (3−2).

Manifestement épuisé alors qu’il a parti­cipé à tous les tour­nois de la tournée améri­caine (Washington, Montréal, Cincinnati, Winston‐Salem et l’US Open), l’ac­tuel 44e mondial a publié un message dont il a le secret sur son compte Twitter, entre confes­sion et humour.

Being tired has levels. I’m currently on “laughing at things that aren’t funny” tired. — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) September 20, 2026

« La fatigue a ses niveaux. Je suis actuel­le­ment au niveau « rire à des choses qui ne sont pas drôles » de fatigue », a écrit celui qui est désor­mais entraîné par Patrick Mouratoglou et qui aura une belle carte à jouer sur cette fin de saison étant donné qu’il n’a aucun point à défendre.