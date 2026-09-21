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Stefanos Tsitsipas n’en peut plus : « Je suis actuel­le­ment à un tel niveau de fatigue que je ris à des choses qui ne sont pas drôles »

Par
Thomas S
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À l’instar de ses collègues Alexander Zverev et Ben Shelton, Stefanos Tsitsipas a fait le choix de repré­senter les couleurs de son pays, la Grèce, à l’oc­ca­sion de la rencontre de Coupe Davis face à la Slovaquie, ce week‐end. 

Et malgré deux victoires en simple face à Norbert Gombos et Alex Molcan, le Grèce s’est fina­le­ment inclinée après le match décisif (3−2).

Manifestement épuisé alors qu’il a parti­cipé à tous les tour­nois de la tournée améri­caine (Washington, Montréal, Cincinnati, Winston‐Salem et l’US Open), l’ac­tuel 44e mondial a publié un message dont il a le secret sur son compte Twitter, entre confes­sion et humour. 

« La fatigue a ses niveaux. Je suis actuel­le­ment au niveau « rire à des choses qui ne sont pas drôles » de fatigue », a écrit celui qui est désor­mais entraîné par Patrick Mouratoglou et qui aura une belle carte à jouer sur cette fin de saison étant donné qu’il n’a aucun point à défendre. 

Publié le lundi 21 septembre 2026 à 16:23

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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