À l’instar de ses collègues Alexander Zverev et Ben Shelton, Stefanos Tsitsipas a fait le choix de représenter les couleurs de son pays, la Grèce, à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis face à la Slovaquie, ce week‐end.
Et malgré deux victoires en simple face à Norbert Gombos et Alex Molcan, le Grèce s’est finalement inclinée après le match décisif (3−2).
Manifestement épuisé alors qu’il a participé à tous les tournois de la tournée américaine (Washington, Montréal, Cincinnati, Winston‐Salem et l’US Open), l’actuel 44e mondial a publié un message dont il a le secret sur son compte Twitter, entre confession et humour.
Being tired has levels. I’m currently on “laughing at things that aren’t funny” tired.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) September 20, 2026
« La fatigue a ses niveaux. Je suis actuellement au niveau « rire à des choses qui ne sont pas drôles » de fatigue », a écrit celui qui est désormais entraîné par Patrick Mouratoglou et qui aura une belle carte à jouer sur cette fin de saison étant donné qu’il n’a aucun point à défendre.
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 16:23