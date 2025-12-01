AccueilInsoliteStefanos Tsitsipas obligé de rendre son permis de conduire malgré la tentative...
Stefanos Tsitsipas obligé de rendre son permis de conduire malgré la tenta­tive déses­pérée de son père

La famille Tsitsipas a tout tenté, en vain. 

Un peu plus de deux semaines après avoir été flashé avec sa voiture à 213 km/h sur une auto­route limitée à 120, Stefanos Tsitsipas n’échap­pera pas à une suspen­sion de son permis de conduire. 

Après un premier commu­niqué du clan Tsitsipas expli­quant que Stefanos était seule­ment passager au moments des faits, la maman, Julia, avait ensuite déclaré que son fils était en fait en vacances en Afrique.

Finalement, selon la presse locale, c’est le père, Apostolos, qui s’est présenté le 26 novembre au commis­sa­riat de police, avec la preuve du paie­ment de son amende de 2 000 euros, affir­mant être le conduc­teur de la voiture de son fils, en excès de vitesse.

Trop tard selon les auto­rités alors que le délai de contes­ta­tion de l’amende est de sept jours. Par consé­quent, la police a informé Apostolos que, ce délai étant expiré, Stefanos Tsitsipas devait se présenter en personne et resti­tuer son permis de conduire pour une durée d’un an, ce qu’il n’a pas encore fait.

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 15:52

