La famille Tsitsipas a tout tenté, en vain.
Un peu plus de deux semaines après avoir été flashé avec sa voiture à 213 km/h sur une autoroute limitée à 120, Stefanos Tsitsipas n’échappera pas à une suspension de son permis de conduire.
Après un premier communiqué du clan Tsitsipas expliquant que Stefanos était seulement passager au moments des faits, la maman, Julia, avait ensuite déclaré que son fils était en fait en vacances en Afrique.
Finalement, selon la presse locale, c’est le père, Apostolos, qui s’est présenté le 26 novembre au commissariat de police, avec la preuve du paiement de son amende de 2 000 euros, affirmant être le conducteur de la voiture de son fils, en excès de vitesse.
Trop tard selon les autorités alors que le délai de contestation de l’amende est de sept jours. Par conséquent, la police a informé Apostolos que, ce délai étant expiré, Stefanos Tsitsipas devait se présenter en personne et restituer son permis de conduire pour une durée d’un an, ce qu’il n’a pas encore fait.
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 15:52