Stefanos Tsitsipas est de retour au centre de l’at­ten­tion ces dernières semaines, que cela soit grâce à ses perfor­mances spor­tives, et notam­ment sa victoire à Monte‐Carlo, ou encore à cause de sa sépa­ra­tion avec Paula Badosa.

Quoiqu’il en soit, le Grec semble plus motivé que jamais, lui qui avait quitté le top 10 il y a quelques semaines. Il a retrouvé sa place parmi l’élite et veut égale­ment retrouver le top 5. Après son sacre sur le Rocher et sa finale à Barcelone, Stefanos arrive à Rome en pleine confiance, comme il l’a expliqué au Corriere dello sport.

« Quitter le Top 10, c’était étrange. D’abord, on se sent PDG d’une entre­prise, et d’un coup, on rede­vient un salarié. Le Top 10 est un club exclusif et on comprend sa valeur quand on n’y est plus. C’est juste un chiffre, mais pour nous joueurs, cela signifie beau­coup. J’espère faire encore plus et je vais revenir dans le Top 5. Je n’ai qu’une carrière et je veux en profiter au maximum. »