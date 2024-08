C’est un petit coup de tonnerre dans le monde du tennis et surtout dans la carrière de Stefanos Tsitsipas.

Quelques heures après avoir publi­que­ment et très dure­ment critiqué son père sur son rôle d’en­traî­neur suite à sa défaite d’en­trée sur le Masters 1000 de Montréal face à Kei Nishikori, l’ac­tuel 11e joueur mondial, dans un très long message publié sur ses réseaux sociaux, a décidé de ne plus travailler avec lui.

Σας ενημερώνω με βαριά καρδιά ότι η συνεργασία μου με τον πατέρα μου ως προπονητής έχει φτάσει στο τέλος της. Προτιμώ να κρατήσω τον πατέρα μου στον ρόλο του ως πατέρας, και μόνο ως πατέρας.



« C’est avec le cœur lourd que je vous informe que ma colla­bo­ra­tion avec mon père en tant que coach a pris fin. Je préfère garder mon père dans son rôle de père, et seule­ment de père (…). Mon père conti­nuera à voyager avec moi et sera là pour me soutenir et m’aider en dehors du terrain, comme j’ai toujours souhaité. J’ai confié à mon père le rôle d’en­traî­neur pendant de nombreuses années et je consi­dère notre parte­na­riat comme une réus­site. Je ne sais pas qui prendra sa place et je ne suis pas encore en mesure de décider. Ce que je sais, c’est qu’il est temps de clore ce chapitre et cette phase et d’essayer d’en écrire un nouveau. Nous sommes tous les deux d’accord sur ce point et espé­rons nous concen­trer d’abord sur notre côté humain, puis sur le reste », a notam­ment écrit le joueur grec qui va donc ouvrir une nouvelle page dans sa carrière.