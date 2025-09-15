AccueilATPStefanos Tsitsipas retombe déjà dans ses travers
Stefanos Tsitsipas retombe déjà dans ses travers

Stefanos Tsitsipas est incorrigible.

À peine quatre jours après avoir annoncé son objectif de ne plus utiliser les réseaux sociaux, le joueur grec n’a tenu long­temps sa parole. Ce lundi, le 27e joueur mondial a publié un message dont il a le secret sur son compte Twitter, une sorte de leçon philosophique. 

« Le sens ne se trouve pas dans des victoires parfaites ou dans l’évi­te­ment des erreurs ; il réside dans le rythme entre tomber et se relever, dans le courage de faire face à l’in­cer­ti­tude avec des yeux ouverts et un cœur ouvert. La force naît de la volonté d’évo­luer, et non de l’illu­sion de la perfec­tion », a écrit celui qui s’est incliné ce week‐end face à Joao Fonseca en Coupe Davis. 

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 17:43

