Stefanos Tsitsipas est incorrigible.

À peine quatre jours après avoir annoncé son objectif de ne plus utiliser les réseaux sociaux, le joueur grec n’a tenu long­temps sa parole. Ce lundi, le 27e joueur mondial a publié un message dont il a le secret sur son compte Twitter, une sorte de leçon philosophique.

Meaning isn’t found in flaw­less victo­ries or avoi­ding mistakes ; it’s in the rhythm between falling and rising, in the courage to face uncer­tainty with open eyes and an open heart. Strength is born from the willin­gness to evolve, not from perfection’s illusion. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 15, 2025

« Le sens ne se trouve pas dans des victoires parfaites ou dans l’évi­te­ment des erreurs ; il réside dans le rythme entre tomber et se relever, dans le courage de faire face à l’in­cer­ti­tude avec des yeux ouverts et un cœur ouvert. La force naît de la volonté d’évo­luer, et non de l’illu­sion de la perfec­tion », a écrit celui qui s’est incliné ce week‐end face à Joao Fonseca en Coupe Davis.