Stefanos Tsitsipas est incorrigible.
À peine quatre jours après avoir annoncé son objectif de ne plus utiliser les réseaux sociaux, le joueur grec n’a tenu longtemps sa parole. Ce lundi, le 27e joueur mondial a publié un message dont il a le secret sur son compte Twitter, une sorte de leçon philosophique.
Meaning isn’t found in flawless victories or avoiding mistakes ; it’s in the rhythm between falling and rising, in the courage to face uncertainty with open eyes and an open heart. Strength is born from the willingness to evolve, not from perfection’s illusion.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 15, 2025
« Le sens ne se trouve pas dans des victoires parfaites ou dans l’évitement des erreurs ; il réside dans le rythme entre tomber et se relever, dans le courage de faire face à l’incertitude avec des yeux ouverts et un cœur ouvert. La force naît de la volonté d’évoluer, et non de l’illusion de la perfection », a écrit celui qui s’est incliné ce week‐end face à Joao Fonseca en Coupe Davis.
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 17:43