Invité du podcast Insider Tennis réalisé par Caroline Garcia, Stefanos Tsitsipas a abordé le sujet de sa sépa­ra­tion avec son père et ancien coach, Apostolos. Une déci­sion que connait bien la joueuse trico­lore qui a été dans la même situa­tion. Et l’ex­pli­ca­tion du cham­pion grec est assez émouvante.

« Je suis en contact avec lui, on discute et j’ai très envie qu’il soit mon père parce que j’ai l’im­pres­sion qu’à travers notre rela­tion au tennis, les choses sont deve­nues un peu mélan­gées. Et j’ai perdu ça. J’ai perdu cette valeur pater­nelle que je souhaite avoir dans ma vie person­nelle quoti­dienne. Et c’est devenu davan­tage une rela­tion « d’affaires ». J’ai l’im­pres­sion que c’est plus intégré dans mon tennis que d’être un père pour moi. Et c’est quelque chose qui m’a aussi touché ces dernières années car j’ai toujours voulu avoir un père à mes côtés. Ce père dont je me souviens quand j’avais 10 ou 12 ans, quelque chose qui ne sera plus comme ça. Mais ce genre de rela­tions que j’avais l’ha­bi­tude de partager avec mon père à l’époque me rappelle de très bons souve­nirs. Le voir stressé, le voir souf­frir autant me fait mal aussi. C’est aussi l’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles j’ai décidé de le laisser partir, à cause de sa propre souf­france que j’ai pu constater. »