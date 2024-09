Alors qu’il faisait un petit bilan de son expé­rience du week‐end dernier à la Laver Cup lors d’une entrevue avec Tennis TV, Stefanos Tsitsipas, visi­ble­ment impres­sionné par son collègue de la Team Europe, Carlos Alcaraz, a révélé qu’il voulait direc­te­ment s’ins­pirer de lui et notam­ment de ses mouvements.

Τσιτσιπάς για Αλκαράθ : « Για μένα είναι ένα παράδειγμα. Θέλω πραγματικά να ακολουθήσω τα βήματά του. Το να τον βλέπω ζωντανά και να βλέπω τις κινήσεις του, τη συμπεριφορά του, τη γλώσσα του σώματός του, είναι κάτι που προσπαθώ να αντιγράψω και να το μεταφέρω στο δικό μου παιχνίδι »

« J’observe Carlos, c’est comme si le voir sous cet angle était si diffé­rent de le regarder à la télé­vi­sion. Dans n’im­porte quel autre type de compé­ti­tion, je n’ai pas vrai­ment l’oc­ca­sion d’être aussi proche et intime avec un autre joueur de haut niveau comme lui. Il est actuel­le­ment l’un des meilleurs joueurs du monde, il a remporté deux tour­nois du Grand Chelem cette année et, pour moi, il est un exemple. Je veux vrai­ment suivre ses traces et le voir jouer en direct pour voir quels types de modèles, quels types de compor­te­ments et quel type de langage corporel il montre sur le court. C’est vrai­ment quelque chose que j’es­saie de copier et que j’es­saie d’in­té­grer dans mon propre jeu. »