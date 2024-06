Devenu numéro 1 mondial à l’issue de Roland‐Garros, Jannik Sinner est entré dans une autre dimen­sion aux yeux du grand public.

Pour Stefanos Tsitsipas, voir l’Italien sur le trône de l’ATP est tout sauf une surprise. Dans les colonnes de l’ATP Tour, le 11e joueur mondial a raconté qu’il avait déjà vu quelque chose de spécial en lui, notam­ment au moment de leur première confron­ta­tion en 2019, sur le Masters 1000 de Rome.

« Lorsque j’ai joué contre lui pour la première fois, je m’en souviens très bien, c’était à Rome, et il était très maigre. Il n’avait pas encore déve­loppé ses muscles, mais il était très talen­tueux. Je pouvais voir dans ses coups qu’il était très libre et qu’il n’avait pas peur quand il jouait. Il s’est bien défendu contre moi. À l’époque, j’étais dans le Top 10, je venais d’y entrer quelques mois aupa­ra­vant, et j’étais dans l’une des meilleures périodes de ma vie. Je jouais très bien au tennis, mais je sentais qu’il y avait un défi de l’autre côté du filet. Même si j’ai gagné, disons, rela­ti­ve­ment bien, 6–3, 6–2, je pense que ce n’était pas un match facile. Il m’a posé beau­coup de problèmes. La première chose que j’ai pensé, c’est que ce garçon allait devenir très bon, qu’il allait entrer dans le Top 10 à un moment ou à un autre. Je ne savais pas que ce serait si tôt, mais j’étais sûr qu’il entre­rait dans le Top 10. Aujourd’hui, il a gagné sa place de numéro 1 mondial. Cela dit tout. »