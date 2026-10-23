Invité à s’ex­primer sur la retraite quasi actée de Gaël Monfils et Stan Wawrinka (le Suisse mettra fin à sa carrière la semaine prochaine, à Bâle), Stefanos Tsitsipas a estimé que ces deux légendes du circuit quit­taient le tennis en paix avec eux‐mêmes. Ce qui n’est pas forcé­ment le cas de tout lez monde, comme l’a juste­ment rappelé le Grec.

« J’ai l’im­pres­sion que ces joueurs sont en tournée depuis long­temps, et que leur heure est enfin venue. Je pense qu’on peut dire sans se tromper que leur heure est venue. Ils sont en tournée depuis des années. Je me souviens avoir regardé Stan et Gaël jouer quand j’étais enfant. J’avais huit ou neuf ans, et ils jouaient déjà à cette époque – ils sont en tournée depuis tout ce temps. Ils comprennent que leur heure est venue, ils l’ac­ceptent. Certains ont plus de mal à accepter le fait que dans quelques semaines, ils mettront fin à leur carrière profes­sion­nelle. Pour d’autres, la déci­sion est plus évidente et plus simple. J’encourage toujours ces personnes à envi­sager l’autre aspect de la vie », a déclaré Tsitsipas en marge de l’ATP 250 d’Almaty, dans des propos rapportés par nos confrères de Championat.