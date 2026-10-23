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Stefanos Tsitsipas sur la retraite de Gaël Monfils et Stan Wawrinka : « Je pense qu’on peut dire sans se tromper que leur heure est venue »

Par
Thomas S
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Tennis - Rolex Monte Carlo 2024 - Atp -

Invité à s’ex­primer sur la retraite quasi actée de Gaël Monfils et Stan Wawrinka (le Suisse mettra fin à sa carrière la semaine prochaine, à Bâle), Stefanos Tsitsipas a estimé que ces deux légendes du circuit quit­taient le tennis en paix avec eux‐mêmes. Ce qui n’est pas forcé­ment le cas de tout lez monde, comme l’a juste­ment rappelé le Grec. 

« J’ai l’im­pres­sion que ces joueurs sont en tournée depuis long­temps, et que leur heure est enfin venue. Je pense qu’on peut dire sans se tromper que leur heure est venue. Ils sont en tournée depuis des années. Je me souviens avoir regardé Stan et Gaël jouer quand j’étais enfant. J’avais huit ou neuf ans, et ils jouaient déjà à cette époque – ils sont en tournée depuis tout ce temps. Ils comprennent que leur heure est venue, ils l’ac­ceptent. Certains ont plus de mal à accepter le fait que dans quelques semaines, ils mettront fin à leur carrière profes­sion­nelle. Pour d’autres, la déci­sion est plus évidente et plus simple. J’encourage toujours ces personnes à envi­sager l’autre aspect de la vie », a déclaré Tsitsipas en marge de l’ATP 250 d’Almaty, dans des propos rapportés par nos confrères de Championat.

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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