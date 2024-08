Le cham­bou­le­ment est total pour Stefanos Tsitsipas, qui a mis un terme à sa colla­bo­ra­tion avec son père il y a quelques jours maintenant.

Le Grec a annoncé que son nouvel entraî­neur serait Dimitris Chatzinikolaou, déjà coach de l’équipe Grecque de Coupe Davis.

Il a égale­ment donné plus de détails sur ce qu’un tel chan­ge­ment pour­rait lui apporter au niveau de ses pers­pec­tives tennistiques.

« Des choses comme celle‐ci offrent un énorme chan­ge­ment dans votre pers­pec­tive et dans la façon dont vous percevez le tennis. J’espère vrai­ment que ce sera positif et qu’il me permettra de m’épa­nouir dans les autres années de ma carrière. Je dirais certai­ne­ment qu’il y a beau­coup de choses qui peuvent être amélio­rées dans mon jeu. Bien sûr, je suis heureux de travailler avec les meilleurs de ce sport et de trouver des moyens de colla­borer pour que ces personnes essaient de m’aider, moi et mon tennis, autant qu’elles le peuvent. En fin de compte, je veux juste tirer le meilleur parti de ma carrière, travailler avec les bonnes personnes qui savent comment me guider et comment ajouter la sagesse du tennis à mon jeu. »