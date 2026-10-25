S’il s’est incliné en demi‐finales de l’ATP 250 d’Almaty ce samedi face à Nikoloz Basilashvili, Stefanos Tsitsipas peut être globalement satisfait de son niveau de jeu ces dernières semaines, particulièrement depuis qu’il a décidé de se séparer de son père comme entraîneur pour collaborer avec Patrick Mouratoglou et ses équipes de l’académie.
Interrogé, lors de sa conférence de presse d’après match au Kazakhstan, sur les évolutions depuis ce changement de structure, le Grec a notamment reconnu se lever beaucoup plus tôt.
« Ils me permettent de mener une vie un peu plus disciplinée, avec un peu plus de structure au quotidien. J’ai l’impression que ce qui me manquait un peu par le passé, c’était justement cette structure. Il n’y avait pas de programme expliquant pourquoi nous faisions certaines choses et pourquoi nous travaillions dans cette direction. Et j’avais personnellement l’impression que les choses étaient parfois un peu trop aléatoires par rapport à mes objectifs personnels. C’est donc très bien d’avoir une telle structure dans ma vie. Je suis d’ailleurs devenu un lève‐tôt ces deux derniers mois. Ce n’était pas le cas auparavant, peut‐être même jamais au cours de ma carrière. Avant, je me levais un peu plus tard, non pas parce que je faisais la fête ou quoi que ce soit, mais simplement parce que toute ma créativité et mon esprit vagabond ne s’éveillaient que tard dans la nuit. Je suis simplement devenu une version plus disciplinée de moi‐même. C’est ce que j’ai observé ces derniers mois. C’est ce que j’ai constaté à travers mes routines et ma façon d’aborder le jeu, mais aussi mes activités en dehors du terrain. Mon esprit est beaucoup plus structuré, et je fais preuve de bien plus de discipline et de simplicité dans ma façon de mener mes activités. »
Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 15:15